Джакарта, 13 июля, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Китая Ван И политику Североатлантического альянса (НАТО) в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Встреча состоялась 13 июля в столице Индонезии Джакарте.

Александр Щербак/POOL/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Китая Ван И

«Япония и Корея, кстати говоря, уже дают сигналы о том, что они не прочь у себя разместить американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным. Это очень серьезная и опасная тенденция», — сказал Лавров журналистам.

По словам министра, уже проводится тезис о том, что безопасность в Евроатлантике и в Индо-Тихоокеанском регионе неделима. Глава МИД России добавил, что части военной инфраструктуры НАТО планируется передвигать в этот регион, в том числе в Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею.

Лавров отметил, что нацеленность этих стратегий против Китая и России не скрывается, поэтому с Ван И обсуждали, как выстраивать линию в этом регионе.

Как сообщало ИА Регнум, в итоговом коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля страны Североатлантического альянса назвали Россию самой серьёзной и прямой угрозой безопасности Евро-Атлантического региона. В декларации также говорится о том, что углубление стратегического взаимодействия Пекина и Москвы противоречит ценностям и интересам НАТО.

В конце июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай якобы открыто бросают вызов мировому порядку, который основан на правилах. При этом Россия неоднократно указывала на то, что на конфронтацию идёт альянс. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что дальнейшее расширение НАТО не будет способствовать большей безопасности в Европе.