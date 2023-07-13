Москва, 13 июля, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций намерена продлить зерновую сделку не менее чем на два месяца. Об этом 13 июля рассказал знакомый с ходом переговоров источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Источник в беседе с РИА Новости подтвердил, что ранее генсек ООН Антониу Гутерреш предложил президенту России Владимиру Путину продлить действия сделки до момента подключения ЕС к платёжной системе SWIFT «дочки» одного из российских банков.

«Мы знакомы с его (письма — прим. ред.) сутью. Предлагается продлить срок действия черноморской зерновой инициативы минимум на два месяца. Будем ждать реакции», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля газета Financial Times написала, что ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которую подключат к международной системе SWIFT. Предполагается, что это позволит проводить расчёты в рамках зерновой сделки.

Позднее экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько заявил, что такая возможность не гарантирует соблюдения условий соглашения и выполнения истинных задач зерновой сделки. По его словам, ввиду этого Москва может отказаться от такой идеи.

После этого генсек ООН направил президенту России письмо с предложениями по продлению зерновой сделки. В нём Гутерреш также коснулся темы расчётов через Россельхозбанк.