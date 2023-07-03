FT рассказала о предложении создать «дочку» Россельхозбанка для SWIFT
FT: в ЕС рассматривают возможность разрешить создание «дочки» РСХБ для подключения к SWIFT
Брюссель, 3 июля, 2023, 09:20 — ИА Регнум. В Европейском союзе рассматривают возможность позволить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которую можно будет подключить к международной системе SWIFT для осуществления расчётов в рамках зерновой сделки. Об этом 3 июля написала газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники.
По информации издания, данный план якобы предложила Москва во время переговоров при посредничестве ООН.
По данным источников, главы государств Евросоюза обсудили данное предложение в ходе саммита на прошлой неделе. Данный план рассматривается как способ убедить Россию продлить зерновую сделку после окончания её срока действия 17 июля, написала газета.
Уточняется, что в настоящее время официальные лица ЕС изучают его на предмет осуществимости и законности.
Отмечается, что представители Кремля и Еврокомиссии отказались дать изданию комментарии по данному вопросу. По словам официальных лиц ЕС, на которых ссылается издание, санкции не направлены против торговли сельскохозяйственной продукцией между Россией и третьими странами, ради которой был разработан план.
Как передавало ИА Регнум, 30 июня на брифинге министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит беднейшие страны мира без зерна: она за свой счёт обеспечит поставки, если зерновую сделку не будут продлевать. В любом случае экспорт российских удобрений и продовольствия продолжается. Россия обеспечивает экспортные операции, обходя и географические маршруты, и другие технологические препятствия, выставленные Западом, отметил глава МИД.
23 июня российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Россия и дальше будет помогать нуждающимся развивающимся странам — и удобрениями, и зерном, но не станет покрывать западные коммерческие поставки с Украины.