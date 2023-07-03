Брюссель, 3 июля, 2023, 09:20 — ИА Регнум. В Европейском союзе рассматривают возможность позволить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которую можно будет подключить к международной системе SWIFT для осуществления расчётов в рамках зерновой сделки. Об этом 3 июля написала газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

Известия/Павел Волков

По информации издания, данный план якобы предложила Москва во время переговоров при посредничестве ООН.

По данным источников, главы государств Евросоюза обсудили данное предложение в ходе саммита на прошлой неделе. Данный план рассматривается как способ убедить Россию продлить зерновую сделку после окончания её срока действия 17 июля, написала газета.

Уточняется, что в настоящее время официальные лица ЕС изучают его на предмет осуществимости и законности.

Отмечается, что представители Кремля и Еврокомиссии отказались дать изданию комментарии по данному вопросу. По словам официальных лиц ЕС, на которых ссылается издание, санкции не направлены против торговли сельскохозяйственной продукцией между Россией и третьими странами, ради которой был разработан план.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня на брифинге министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит беднейшие страны мира без зерна: она за свой счёт обеспечит поставки, если зерновую сделку не будут продлевать. В любом случае экспорт российских удобрений и продовольствия продолжается. Россия обеспечивает экспортные операции, обходя и географические маршруты, и другие технологические препятствия, выставленные Западом, отметил глава МИД.

23 июня российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Россия и дальше будет помогать нуждающимся развивающимся странам — и удобрениями, и зерном, но не станет покрывать западные коммерческие поставки с Украины.