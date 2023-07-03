Москва, 3 июля, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Создание дочерней компании «Россельхозбанка» для осуществления оплаты по зерновой сделке через международную систему SWIFT не гарантирует соблюдения условий соглашения и выполнения истинных задач зерновой сделки, поэтому в России могут отказаться от этой идеи. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько.

Известия/Павел Волков

Ранее газета Financial Times сообщила, что в Европейском союзе рассматривают возможность позволить «Россельхозбанку» создать дочернюю компанию, которую можно будет подключить к международной системе SWIFT для осуществления расчётов в рамках зерновой сделки. По информации издания, данный план якобы предложила Москва во время переговоров при посредничестве ООН.

Экономист Гинько отметил, что зерновая сделка уже давно перестала выполнять свои истинные задачи, а европейские страны не перестают нарушать условия соглашения с Россией. Отсюда, заключил эксперт, нет никаких поводов доверять данной публикации, её источникам и новым предложениям Запада по созданию дочки «Россельхозбанка».

«Уровень доверия к европейским странам крайне низок, нужны действия, а не слова. Сама основная цель зерновой сделки — обеспечить стабильность мирового рынка продовольствием, помочь бедным странам с зерном — давно исказилась. Мы понимаем, что сделка нужна, но не можем слепо доверять обещаниям. Нет гарантии, что, создав дочку, её вскоре тоже не отключат от SWIFT», — отметил Гинько.

Экономист напомнил, что соглашения в рамках зерновой сделки неоднократно нарушались со стороны западных стран. Как известно, зерновая продукция вместо истинных адресатов — нуждающихся стран попадала в государства Восточной Европы. Поэтому, как отметил Гинько, Москва больше не может полноценно доверять ряду западных партнёров, при этом не получая никакой прибыли, а, следовательно, такой европейский проект вряд ли найдёт отклик в России.

Аналогичное мнение в беседе с ИА Регнум высказал и кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Он отметил, что, исходя из озвученной на уровне первых лиц позиции Москвы и судя по заявлениям европейских политиков, зерновая сделка больше интересна Западу, а не России.

«Поэтому предложение подключить к системе SWIFT дочку «Россельхозбанка» не имеет существенного значения. Более того, Запад отказался переподключить сам «Россельхозбанк» к SWIFT, то есть проявил принципиальное нежелание идти навстречу России. Зачем же нам идти навстречу Западу?» — задался вопросом Григорьев.

Также в свою очередь и профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв не увидел больших преимуществ для России в создании дочерней компании «Россельхозбанка». Более того, он счёл идею Евросоюза попыткой западных политиков затянуть время, чтобы обмануть Россию.

«Запад пытается зародить в нас надежду, что продление зерновой сделки будет верным для Москвы решением, что теперь всё станет честно и прозрачно. Но они пытаются затянуть время и просто обмануть Россию. Ведь что мешало им подключить сам банк к SWIFT? Хитрят с созданием дочки», — поделился мнением Ковалёв.

По мнению профессора ВШЭ, сегодня для Москвы нет смысла продлевать зерновую сделку. Сейчас у России растут экономические отношения с государствами Востока и Южной Америки, где наличие системы SWIFT не нужно. А потому, как заметил Ковалёв, создание дочерней компании «Россельхозбанка» может быть нужно исключительно европейским политикам, Москва же вряд ли просто так согласится на эту идею.

По ситуации с зерновой сделкой также высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков. Он заявил, что часть договорённостей по зерновой сделке до сих пор не выполнена и надежд на то, что до истечения её сроков ситуация изменится, остаётся «не так много».

Как отметил в беседе с ИА Регнум зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, у России есть причина надеяться на то, что зерновая сделка не будет продлена. Он отметил, что зерновая сделка невыгодна и бессмысленна для России, чего не скажешь о Турции.