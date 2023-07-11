Вильнюс, 12 июля, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Турция продолжает переговоры с целью продления черноморской инициативы, срок действия которой истекает 17 июля. Об этом на пресс-конференции по окончанию саммита НАТО в Вильнюсе заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Thomas Trutschel/Global Look Press

По его словам, благодаря сделке свыше 33 млн тонн зерна вышли на мировые рынки. Он отметил, что у Москвы есть предложения по этому вопросу, которое Анкара изучает.

«У господина Владимира Путина также есть ряд предложений, мы их учли и продолжаем усилия по переговорам», ― подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган напомнил, что обсуждал этот вопрос с украинским коллегой Владимиром Зеленским в ходе его визита в Стамбул.

Как сообщало ИА Регнум, черноморскую инициативу представители России, Турции, Украины и ООН подписали в Стамбуле 22 июля 2022 года. После этого зерновую сделку продлевали трижды: в ноябре 2022 года, а также в марте и мае 2023 года.

Срок действия зерновой сделки, целью которой является оказание помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, истекает 17 июля. В российском МИД заявили об отсутствии оснований для её продления. В ведомстве пояснили, что соглашение превратилось в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в «сытые» страны.

Президент Турции Эрдоган 8 июля после переговоров с украинским президентом выразил надежду на продление зерновой сделки хотя бы на три месяца. При этом он подчеркнул, что Анкара будет стремиться к продлению зернового коридора на два года. Турецкий лидер также надеется на переговоры с Путиным по зерновой сделке и на его конструктивную позицию.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в плане зерновой сделки пока ничего не поменялось. По его словам, пока в графике нет телефонного разговора Эрдогана с Путиным по вопросу продления зерновой сделки, но лидеры при необходимости могут очень быстро его согласовать.