Москва, 10 июля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Телефонного разговора президентов Росси и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу продления зерновой сделки в графике пока нет, но лидеры при необходимости могут очень быстро его согласовать. Об этом 10 июля журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Известия/Сергей Венявский

«На настоящий момент разговоров не было, но при необходимости он появится в графике», ― подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля также добавил, что в плане зерновой сделки пока ничего не поменялось. Ничего нового в Кремле на этот счёт сообщить не могут, указал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, с 22 июля 2022 года подписанную в Стамбуле зерновую сделку продлевали трижды: последний раз на 60 дней — 17 мая 2023 года.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, киевские власти не согласятся на уступки России для продления зерновой сделки. Он считает, что это Россия должна придерживаться своих обязательств.

В МИД РФ заявили, что оснований для дальнейшего продолжения зерновой сделки, истекающей 17 июля, нет. Отмечается, что сделка, целью которой было оказание помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, превратилась в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в «сытые» страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил об отсутствии оснований для продления зерновой сделки. При этом он подчеркнул, что ещё остаётся время, чтобы выполнить часть договорённостей. Он не исключил встречу Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, который после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским 8 июля выразил надежду на продление зерновой сделки.