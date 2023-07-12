Краснодар, 12 июля, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве замначальника мобилизационного отдела Краснодара Станислава Ржицкого Сергей Денисенко признал свою вину.

Иван Шилов ИА REGNUM

Мужчина признался, что работал по заданию куратора из украинской разведки. Однако выбор Ржицкого в качестве жертвы оказался случайным — задание предполагало убийство «значимого российского чиновника».

«К убийству преступник готовился с декабря прошлого года. Заранее снял дом в Туапсе, куда должен был бежать после совершения теракта, отсидеться и через двое суток вылететь в Стамбул», — сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что у него уже были билеты в Турцию, а оттуда он планировал вылететь в Швейцарию, где у него и его сожительницы есть статус беженцев.

Однако оперативники отследили передвижения Денисенко по камерам видеонаблюдения. После убийства он преодолел путь в 185 километров из Краснодара в Туапсе, где его задержали.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет июля возбудил уголовное дело об убийстве Ржицкого, тело которого с огнестрельными ранениями обнаружили в районе Береговой улицы вблизи спорткомплекса «Олимп» в Краснодаре. Убийца несколько раз выстрелил в Ржицкого, военный умер на месте. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле руководителя следственного управления краевого СК Андрея Маслова.

Вскоре в СК раскрыли личность подозреваемого — им оказался 63-летний Денисенко. При задержании у него обнаружили пистолет с глушителем, из которого, предположительно, он и убил Ржицкого.