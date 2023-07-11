Краснодар, 11 июля, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Оперативники смогли отследить по камерам видеонаблюдения маршрут Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого, сообщил 11 июля Telegram-канал 112.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«После убийства он преодолел путь в 185 километров из Краснодара в Туапсе», — говорится в сообщении.

По информации источника, подозреваемый планировал пересидеть на съемной квартире в Туапсе.

Следственный комитет 10 июля возбудил уголовное дело об убийстве Ржицкого, которого нашли в Краснодаре с огнестрельным ранением. По данным следствия, тело 42-летнего мужчины обнаружили в районе улицы Береговой в Краснодаре. Его убили вблизи спорткомплекса «Олимп». Убийца несколько раз выстрелил в Ржицкого, который скончался на месте. СК возбудил уголовное дело об убийстве. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле руководителя следственного управления краевого СК Андрея Маслова.

На следующий день, 11 июля, Следственный комитет раскрыл личность подозреваемого. Им оказался 63-летний мужчина Сергей Денисенко. При задержании следователи обнаружили у него пистолет с глушителем, из которого, предположительно, убили замглавы отдела по мобилизации Краснодара.