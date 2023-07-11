Краснодар, 11 июля, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Следственный комитет раскрыл личность подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого, сообщил 11 июля СК РФ.

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«В качестве подозреваемого в убийстве <…> задержан Сергей Денисенко», — говорится в сообщении.

Вероятным подозреваемым в убийстве назван Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании следователи обнаружили у него пистолет с глушителем, из которого, предположительно, убили замглавы отдела по мобилизации Краснодара.

Следственный комитет 10 июля возбудил уголовное дело об убийстве Ржицкого, которого нашли в Краснодаре с огнестрельным ранением. По данным следствия, тело 42-летнего мужчины обнаружили в районе улицы Береговой в Краснодаре. Его убили вблизи спорткомплекса «Олимп», очевидно, во время утренней пробежки. Убийца несколько раз выстрелил в Ржицкого, который скончался на месте от полученных ранений.

СК возбудил уголовное дело об убийстве. Руководитель следственного управления СКР по региону Андрей Маслов поставил ход и результаты расследования уголовного дела на свой контроль.