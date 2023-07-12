Москва, 12 июля, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о гарантиях безопасности альянса Украине. Она написала об этом 12 июля в Telegram-канале.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Западу важнее убивать, нежели охранять», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД таким образом прокомментировала слова Столтенберга о том, что для Украины важнее поставки Западом оружия, нежели гарантии безопасности от НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель Евросовета Шарль Мишель заявил на саммите НАТО в Вильнюсе, что ЕС готов предоставить Украине гарантии безопасности. Также он указал на готовность сообщества участвовать во всех усилиях в этом вопросе.

Позднее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не станет доверять гарантиям безопасности союзников, если таковыми будут просто бумаги без каких-либо затрат. Также он высказал озабоченность по поводу готовящихся НАТО гарантий безопасности.

До этого политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве Денис Денисов в беседе с ИА Регнум отметил, что гарантии безопасности стран — участниц «Большой семёрки», которые они обещают дать Украине 12 июля, не будут содержать чего-то принципиально нового. Он уточнил, что главное отличие от прежних обещаний Запада будет в том, что теперь он будет поддерживать Киев не год-два, а десятилетия. По словам эксперта, это выведет противостояние западных государств с Россией на системный и стратегический уровень.