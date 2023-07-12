Москва, 12 июля, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Гарантии безопасности, которые страны «Большой семёрки» обещают дать Украине 12 июля, не будут содержать чего-то принципиально нового, считает Денис Денисов, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ. Об этом он заявил 12 июля корреспонденту ИА Регнум.

EPA/CLEMENS BILAN/POOL/ТАСС Саммит G7 в Баварии. 27.06.2022

По его словам, главное отличие от прежних западных обещаний будет заключаться в том, что обязательства по поддержке киевского режима будут даны не на год-два, а на десятилетия. Иными словами, Запад выводит противостояние с Россией на системный и стратегический уровень.

«И в этом контексте каждое из западных объединений будет действовать в зависимости от его специфики. Если НАТО позиционирует себя как блок, связанный с безопасностью, то это означает, что с её стороны пойдёт военная поддержка. А «Большая семёрка» — это объединение крупнейших экономик. Как следствие, с их стороны прозвучат обязательства, связанные с обеспечением финансовой стабильности Украины, — сказал Денисов. — И мы прекрасно понимаем, что вся эта поддержка и все эти ресурсные вливания в Украину направлены в первую очередь на сдерживание Российской Федерации».

По его словам, это означает выделение грантов, займов, за счёт которых Украина сможет оставаться на определённом финансово-экономическом уровне и избежит социальных взрывов. Денисов подчеркнул, что Запад ни в коем случае не хочет допустить экономического коллапса Украины. Если финансовая накачка прекратится, то уже через месяц-два на Украине начнутся бунты вследствие социального недовольства. А так как оружия на руках у населения очень много, то эти бунты быстро перерастут во внутренние военные противостояния.

«Страна дестабилизируется (может быть, распадается), не сможет наступать и даже удерживать фронты. Как следствие, всё заканчивается победой России», — объяснил эксперт.

Поэтому, как полагает Денисов, сюрпризов от Запада уже можно не ждать. После того как Украине не назвали конкретную дату её присоединения к НАТО, чтобы подсластить эту пилюлю, целый ряд западных стран пообещали передать Киеву новые вооружения.

«Французы, например, заявили, что это будут ракеты дальнего действия. Также был подписан меморандум относительно обучения украинских пилотов. То есть всё это понятно и прогнозируемо», — заметил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам старшего директора по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманды Слоут, США и другие страны «Большой семерки» дадут Украине гарантии безопасности. Соответствующая декларация предполагает в числе прочего выделение военной техники и усиление обмена разведданными. Документ должны ратифицировать 12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе.

В свою очередь председатель Евросовета Шарль Мишель пообещал, что ЕС также готов предоставить Украине гарантии безопасности и хочет добиться в этом смысле как можно большего единства с НАТО.

Однако вероятность того, что Украина всё-таки вступит в НАТО, остаётся низкой. К примеру, экс-разведчик Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер считает, что саммит альянса показал — Украина никогда не станет членом этого блока. По его мнению, альянс использует Украину и даёт ей все необходимые технологии и вооружения, чтобы избежать прямой конфронтации с РФ из-за угрозы больших потерь. Также Риттер не исключает, что позиция НАТО может подтолкнуть Киев к началу переговоров по мирному урегулированию конфликта.