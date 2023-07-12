Вильнюс, 12 июля, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Европейский союз готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил 12 июля председатель Евросовета Шарль Мишель, выступая на саммите НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

Он сказал, что страны Евросоюза и страны НАТО должны работать вместе для поддержки Украины.

«Важно подчеркнуть, что ЕС хочет как можно большего единства с НАТО, и мы готовы предоставлять Украине гарантии безопасности и участвовать во всех усилиях в этом направлении», — заявил Мишель.

Сегодня, 12 июля, в Вильнюсе продолжил свою работу саммит НАТО, на который пригласили украинского президента Владимира Зеленского. Украинский лидер в преддверии поездки говорил, что ждёт от натовцев алгоритма действий для Киева по вступлению в военный блок.

В первый день на саммите обсуждались вопросы Косово, потенциального членства Грузии в НАТО, поставки вооружений Киеву. Планируется также обсуждение вступления Швеции в альянс.

В итоговом коммюнике после первого дня Россию объявили самой серьёзной угрозой безопасности НАТО. Поддержали так называемую «формулу мира» Зеленского.

Относительно вступления Украины в НАТО авторы коммюнике заявили, что приглашение вступить в альянс Киеву направят тогда, когда на это согласятся все страны-члены и когда Украина выполнит все требуемые условия.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля в Белом доме заявили, что страны G7 объявят о готовности дать Киеву гарантии безопасности. Украине выделят военную помощь и будут дальше так же, как и раньше, помогать разведданными.