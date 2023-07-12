Москва, 12 июля, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который сообщил, что Киев не знает, какие условия нужно выполнить для вступления в НАТО и кем они должны быть сформулированы.

Пресс-служба МИД РФ/РАИ Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Глупыш, правила надо узнавать до начала игры, а не после», — написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат добавила, что это и есть придуманный западниками миропорядок: правил нет, их придумывают на ходу и меняют, если игра не приносит искомого результата. По её словам, альтернативой западного миропорядка является международное право, в поддержку которого выступает большинство здравомыслящих.

В конце сообщения Захарова посоветовала главе МИД Украины поучиться в Дипломатической академии МИД России, программа дистанционного образования которой поможет ему разобраться в этом вопросе.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО не приняли решения об отмене обязательного плана действий по членству для присоединения Украины к альянсу. Он также выразил уверенность в том, что все союзники смогут направить чёткое послание по этому вопросу. До этого Столтенберг назвал «победу» Украины в конфликте с Россией предварительным условием для обсуждения её приёма в альянс.

Заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке Украина подала осенью 2022 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможное членство Украины в НАТО угрозой для России. По его словам, это также будет иметь очень негативные последствия для Европы.