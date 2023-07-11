Вильнюс, 11 июля, 2023, 21:05 — ИА Регнум. Страны НАТО 11 июля заявили о совершенствовании имеющихся инструментов противодействия России. Об этом говорится в итоговой декларации альянса по итогам саммита в Вильнюсе.

Nato.int Саммит НАТО

«Мы совершенствуем имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для противодействия гибридным действиям России и обеспечим готовность Североатлантического альянса и союзников», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА Регнум, страны НАТО назвали Россию самой серьёзной угрозой. В коммюнике альянса по итогам первого дня саммита в Вильнюсе отмечается, что Россия якобы угрожает безопасности союзников и стабильности в Евро-Атлантическом регионе. При этом в НАТО подчеркнули намерение сохранять открытыми каналы связи с Москвой, чтобы не допускать эскалации в отношениях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею главы Литвы Гитанаса Науседы о создании постоянных военных баз у границ России, назвал главную ошибку Запада. Представитель Кремля заявил, что это — продвижение военной инфраструктуры НАТО к российским границам. Песков напомнил, что Россия никогда не двигалась в сторону Западной Европы в то время как НАТО неоднократно приближалось к российским границам. Именно это, по словам пресс-секретаря, стало одной из причин нынешней геополитической расстановки.

Как сообщало ИА Регнум, в день начала специальной военной операции президент Владимир Путин напомнил, что на протяжении 30 лет Россия настойчиво пыталась договориться с НАТО о равноправной безопасности в Европе, но получала только враньё и попытки шантажа. Глава государства подчеркнул, что в то же время НАТО, несмотря на протесты российской стороны, неуклонно расширялось и вплотную приблизилось к её границам. Замруководителя Совета безопасности Дмитрий Медведев также говорил о том, что спецоперация — это ответ России на бесконечное расширение НАТО. Он добавил, что противники понимают только язык силы и ничего, кроме языка силы, слышать и понимать не хотят.