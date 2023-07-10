Киев, 11 июля, 2023, 02:08 — ИА Регнум. Украина ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе ясных алгоритмов для получения членства в альянсе, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении 10 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Все понимают, каждый лидер, каждая страна, даже если озвучиваются разные позиции, очевидно, Украина заслуживает быть в альянсе», — сказал Зеленский, добавив, что Украина де-факто уже в альянсе.

По его словам, на саммите НАТО в Вильнюсе он ожидает всеобщего подтверждения этого и алгоритма действий по получению Украиной статуса члена Североатлантического альянса.

Саммит НАТО пройдёт 11–12 июля, на него соберутся лидеры всех стран военно-политического блока, в том числе и президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден, который вечером 10 числа прибыл в столицу Литвы.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Владимир Зеленский прибудет в Вильнюс 11 июля. При этом пресс-секретарь президента Украины не стал подтверждать или опровергать эту информацию.