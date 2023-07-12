Орск, Оренбургская область, 12 июля, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после отравления детей йогуртом в детских садах в городе Орске Оренбургской области. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Владимир Гердо/ТАСС

«Прокуратура Оренбургской области контролирует ход и результаты расследования, возбуждённого органами следственного комитета региона уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по информации следствия, из-за ненадлежащего оказание услуг по обеспечению продуктами питания и проверке их качества для детского питания произошло пищевое отравление детей в детских садах Орска.

Также указывается, что областной прокурор для координации действий правоохранителей и сотрудников контрольных органов лично принял участие в заседании оперативного штаба.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что количество госпитализированных в медучреждения детей, которые отравились йогуртом в дошкольных учреждениях в Орске, возросло до девяти человек. Их жизни на данный момент ничего не угрожает.

До этого не менее 36 воспитанников детских садов отравились, предположительно, йогуртом в детских садах Орска. Затем управление СК России по региону организовало проверку по этому факту. Также в городе усилили работу медицинских служб и приготовили места для возможной госпитализации детей.