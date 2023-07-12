Орск, Оренбургская область, 12 июля, 2023, 07:17 — ИА Регнум. Как минимум тридцать шесть воспитанников детских садов отравились, предположительно, йогуртом в детских садах Орска в Оренбургской области. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба администрации города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Takeaway Йогурт

По данным регионального минздрава, бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям в возрасте от трёх до шести лет с симптомами отравления. Все дети являются воспитанниками разных детских садов. Госпитализировано восемь детей в состоянии средней степени тяжести с предварительным диагнозом «острая пищевая токсикоинфекция». Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков.

Предварительным источником инфекции назван йогурт Новотроицкого молокозавода.

«Принято решение изъять из оборота всю молочную продукцию предприятия и приостановить его деятельность на время проверки. Образовательные организации должны временно сменить поставщиков. Во всех бюджетных учреждениях области на период аномальной жары запрещено использование молочной продукции без термообработки», — указано в сообщении администрации города.

Жителям региона настоятельно рекомендовано не использовать в пищу продукцию Новотроицкого молокозавода с датой производства от 11 июля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Орске начата проверка по факту массового отравления детей в детских садах с целью установления виновных. Жалобы на ухудшение самочувствия у детей начали массово поступать в службу скорой помощи от родителей дошкольников около 20:00 мск. У детей, посещавших разные детские сады Орска, наблюдаются симптомы отравления.

К проверке подключились прокуратура области и следователи регионального СУ СК. На месте происшествия работают следователи-криминалисты, а также руководитель и следователи городского следственного отдела.