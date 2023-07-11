Орск, Оренбургская область, 11 июля, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Проверку по факту массового отравления детей в детских садах для установления виновных начали следователи в Орске Оренбургской области. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

По данным следователей, жалобы на ухудшение самочувствия у детей начали массово поступать в службу скорой помощи от родителей дошкольников около 20:00 мск. У детей, посещавших разные детские сады Орска, наблюдаются признаки отравления.

В городе усилена работа медслужбы, приготовлены места для возможной госпитализации детей. В Орск выехала глава Минздрава по региону Татьяна Савинова, чтобы на месте провести совещание, посвящённое анализу ситуации. Всех заболевших осматривают педиатры и инфекционисты городской детской больницы.

К проверке подключились прокуратура области и следователи регионального СУ СК. На месте происшествия работают следователи-криминалисты, а также руководитель и следователи городского следственного отдела.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются лица, допустившие наступление указанных негативных последствий», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Количество пострадавших детей не уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области установили, что причиной массового отравления подростков в Первоуральске произошло из-за интоксикации алкоголем, а не из-за плохого качества спиртных напитков. Правоохранители установили, что 20-летняя девушка купила школьникам по их просьбе пиво, водку, коньяк и ликёр.

После лабораторного исследования получены удовлетворительные результаты по показателям безопасности напитков, которые употребляли несовершеннолетние. В общей сложности жительница Первоуральска купила для 11 школьников более 30 бутылок разных алкогольных напитков и пачку печенья. Девушке грозит административная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя.