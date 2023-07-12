Орск, Оренбургская область, 12 июля, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Число направленных в медучреждения детей, отравившихся йогуртом в дошкольных учреждениях в Орске Оренбургской области, выросло до девяти человек, их жизни на данный момент ничего не угрожает. Об этом 12 июля сообщил губернатор региона Денис Паслер в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Из 36 детей, обратившихся в медучреждения, девять находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает, они находятся под постоянным наблюдением медиков», — написал он.

Паслер уточнил, что у других пострадавших симптомов отравления уже не наблюдается, однако в течение двух часов их состояние на дому проверят.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что не менее 36 воспитанников детских садов отравились, предположительно, йогуртом в детских садах Орска. После этого из оборота решили изъять всю молочную продукцию предприятия — производителя этого йогурта и приостановить его деятельность на время проверки.

Позднее управление СК России по региону организовало проверку. Также в Орске усилили работу медслужбы и приготовили места для возможной госпитализации детей.