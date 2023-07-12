Горно-Алтайск, 12 июля, 2023, 09:12 — ИА Регнум. В настоящее время задача по углублению многоплановых связей в интеграционных объединений, таких как ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС, стоит на первом плане. Об этом 12 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеоприветствии к участникам форума молодых дипломатов стран Евразии «Дипломатия нового многополярного мира», который проходит в Горно-Алтайске.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как указал глава МИД, «хорошие примеры современной дипломатии» позволяют вести сотрудничество в таких многосторонних объединениях, как ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.

Лавров уточнил, что в рамках таких структур осуществляется созидательная, устремлённая в будущее, межгосударственная повестка дня, и отметил, что Россия принимает самое деятельное участие в работе этих объединений.

«Сейчас они на первый план объективно выдвинули задачу углубления многоплановых связей между различными интеграционными структурами, действующими на пространстве Большой Евразии», — сказал он.

Министр пояснил, что именно на это нацелена выдвинутая президентом России Владимиром Путиным инициатива по построению большого партнёрства в Евразии.

«Работа по практическому воплощению в жизнь данного начинания, нацеленного на формирование общеконтинентальной зоны мира, безопасности и практической кооперации, уже ведётся», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля Путин заявил, что Россия выступает за скорейшее завершение процесса вступления Белоруссии в ШОС. Глава государства указал, что, как считают в Москве, членство республики в организации позитивно скажется на деятельности ШОС.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что коллективный Запад давит на союзников России по ОДКБ, ШОС, БРИКС и СНГ, чтобы организовать передачу Киеву вооружений. Дипломат также выразила признательность государствам, которые противостоят западному давлению.