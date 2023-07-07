Москва, 7 июля, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Коллективный Запад давит на союзников России по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС и Содружеству Независимых Государств (СНГ) с целью организовать передачу киевскому режиму вооружений. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 7 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что государства, которые являются сателлитами стран НАТО и ЕС, такие как Австралия, Новая Зеландия, Япония, Швеция по собственной воле или по принуждению поставляют Киеву технику и боеприпасы.

«Давлению подвергаются даже союзники и партнёры России по ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС», — указала Захарова.

Она подчеркнула, что любые попытки третьих стран поставлять вооружения киевскому режиму самым негативным образом скажутся на перспективах двусторонних отношений с Россией.

Кроме того, она выразила признательность тем странам, которые находят в себе силы противостоять давлению коллективного Запада.

Ранее в МИД РФ многократно отмечали, что поставки Киеву западных вооружений только затягивают украинский конфликт. Кроме того, это оружие нередко появляется на чёрном рынке. Так, 6 июля Захарова отметила, что поставляемое Западом Киеву оружие применили протестующие во Франции.