Москва, 4 июля, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Россия выступает за скорейшее завершение процесса вступления Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил 4 июля президент РФ Владимир Путин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«Россия выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС Республики Беларусь», — заявил глава государства в ходе саммита Совета глав государств ШОС, который проходит в видеоформате.

Россия уверена в том, что членство Белоруссии позитивно скажется на деятельности объединения, подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, в ШОС входят восемь стран — Россия, Китай, Индия, Пакистан, Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Кроме того, Иран и Белоруссия проходят процедуры вступления в организацию, а Афганистан и Монголия имеют статус наблюдателя.

В марте министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с генеральным секретарём Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином, который приехал в Москву. Стороны обсудили вступление Ирана и Белоруссии в организацию.