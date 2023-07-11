Минск, 11 июля, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Министерство обороны Белоруссии 11 июля заявило, что бойцов ЧВК «Вагнер» привлекут к обучению регулярных войск республики.

ТАСС

«По прибытии представителей ЧВК «Вагнер» и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание планируется уделить приёмам и способам ведения боевых действий Вооружёнными силами Республики Беларусь», — сообщила пресс-служба ведомства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отметил, что бойцы ЧВК расскажут, какое оружие работает хорошо, а какое нет, о правильной тактике наступления и обороны.

Он также добавил, что бойцы ЧВК «Вагнер», если возникнет необходимость, будут мгновенно задействованы в Белоруссии. Он обратил внимание, что бойцы и командиры передадут ВС Белоруссии военный опыт, который они получили в ходе СВО.

Для бойцов «Вагнера» построили лагерь в районе Осиповичей вместимостью около 5 тыс. человек. Его создали для проведения тренировок в рамках развёртывания системы территориальной обороны. Это — бывший военный городок с сохранившейся инфраструктурой, в том числе боксами для хранения военной техники.

Как передавало ИА Регнум, ранее белорусский лидер также сообщил, что владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится не в Белоруссии, а в России — в Санкт-Петербурге. По словам Лукашенко, бойцы ЧВК находятся в своих постоянных лагерях, куда их отправили на восстановление после вывода с фронта.

24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам, правоохранителям и военным после попытки вооружённого мятежа с участием ЧВК «Вагнер». Глава государства подчеркнул, что мятежники и все сознательно вставшие на путь предательства понесут неминуемое наказание.

В тот же день в результате согласованных с Путиным переговоров Лукашенко и Пригожина напряжённость снизилась. Президент Белоруссии проинформировал российского коллегу о результатах переговоров, Путин, в свою очередь, поблагодарил его за работу. По итогам соглашения, бойцам ЧВК предоставили возможность вернуться домой, подписать соглашение с Минобороны России или переместиться на территорию Белоруссии.

3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что попытка мятежа в России 23–25 июня провалилась прежде всего благодаря верности вооружённых сил присяге и воинскому долгу. Он отметил, что провокация не повлияла на действия группировок войск, военнослужащие продолжили мужественно и самоотверженно решать возложенные на них задачи.