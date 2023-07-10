Берлин, 10 июля, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Германия не станет поставлять Украине кассетные боеприпасы, потому что подписала конвенцию о запрете этого вида вооружений. Об этом 10 июля заявил канцлер Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Австралии Энтони Альбанезе.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Как отметил глава немецкого правительства, Соединённые Штаты приняли суверенное решение о таких поставках ВСУ.

«Мы подписали международную конвенцию, которая запрещает нам применять такие боеприпасы, и поэтому мы от себя можем сказать, что не будем этого делать», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля Белый дом объявил о решении поставить Украине кассетные боеприпасы. При этом в США заявили, что приняли такое решение из-за того, что у ВСУ якобы заканчивается оружие.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали, комментируя решение Вашингтона о передаче Киеву кассетных боеприпасов, заявила, что сообщество в целом поддерживает поставки Украине боеприпасов для самообороны. Она уточнила, что ЕС знает о таких намерениях США.

До этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал не препятствовать США в вопросах поставок кассетных боеприпасов Украине. По его словам, Берлину необходимо учитывать решение американских властей.

Перед этим врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал решение США о поставках кассетных боеприпасов Украине. Врио главы республики указал, что Киев применял такие боеприпасы и до недавнего решения Вашингтона.