Москва, 8 июля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Решение США о поставках киевскому режиму кассетных боеприпасов — это ещё одно вопиющее проявление агрессивного антироссийского курса, заявила 8 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводятся на официальном сайте министерства.

Иван Шилов ИА Регнум

По её словам, это решение нацелено на максимальное затягивание конфликта на Украине. «Речь идёт о циничной попытке продлить агонию нынешних украинских властей, не считаясь с жертвами среди гражданского населения», — отметила она.

В Вашингтоне прекрасно осознают, подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства, что обещания Киева применять это оружие аккуратно и ответственно ничего не стоят. «Под ударом, как это происходило всякий раз, когда Украине передавались все более смертоносные американо-натовские системы вооружений, окажутся мирные люди», — сказала она.

Захарова поделилась, что опыт использования кассетных боеприпасов на Ближнем Востоке и в других регионах мира показывает, что их элементы могут долгое время оставаться неразорвавшимися и детонировать уже после завершения боевых действий. Вашингтон, по её словам, фактически будет соучастником в минировании территории и в полной мере разделит ответственность за погибших от подрывов, в том числе русских и украинских детей.

«Передача кассетных боеприпасов — жест отчаяния и свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского контрнаступления. Очередное «чудо-оружие», на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, никак не повлияет на ход специальной военной операции, цели и задачи которой будут полностью выполнены», — заключила официальный представитель МИД России.

Она рекомендовала мировому сообществу не игнорировать эти очевидные факты и адекватно на них отреагировать.

Как передавало ИА Регнум, власти США 7 июля решили передать Киеву кассетные боеприпасы. В минобороны США заявили о выделении нового пакета военной помощи армии Украины. По сообщению пресс-службы Белого дома, в пакет, помимо кассетных боеприпасов типа DPICM для артиллерии, войдут 32 БМП Bradley и столько же БТР Stryker.

По словам Байдена, решение передать Украине кассетные боеприпасы было трудным, но такие снаряды необходимы для успешного контрнаступления ВСУ. В Белом доме утверждают, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для собственного населения.