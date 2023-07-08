Захарова назвала поставку кассетных боеприпасов Украине жестом отчаяния
Москва, 8 июля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Решение США о поставках киевскому режиму кассетных боеприпасов — это ещё одно вопиющее проявление агрессивного антироссийского курса, заявила 8 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводятся на официальном сайте министерства.
По её словам, это решение нацелено на максимальное затягивание конфликта на Украине. «Речь идёт о циничной попытке продлить агонию нынешних украинских властей, не считаясь с жертвами среди гражданского населения», — отметила она.
В Вашингтоне прекрасно осознают, подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства, что обещания Киева применять это оружие аккуратно и ответственно ничего не стоят. «Под ударом, как это происходило всякий раз, когда Украине передавались все более смертоносные американо-натовские системы вооружений, окажутся мирные люди», — сказала она.
Захарова поделилась, что опыт использования кассетных боеприпасов на Ближнем Востоке и в других регионах мира показывает, что их элементы могут долгое время оставаться неразорвавшимися и детонировать уже после завершения боевых действий. Вашингтон, по её словам, фактически будет соучастником в минировании территории и в полной мере разделит ответственность за погибших от подрывов, в том числе русских и украинских детей.
«Передача кассетных боеприпасов — жест отчаяния и свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского контрнаступления. Очередное «чудо-оружие», на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, никак не повлияет на ход специальной военной операции, цели и задачи которой будут полностью выполнены», — заключила официальный представитель МИД России.
Она рекомендовала мировому сообществу не игнорировать эти очевидные факты и адекватно на них отреагировать.
Как передавало ИА Регнум, власти США 7 июля решили передать Киеву кассетные боеприпасы. В минобороны США заявили о выделении нового пакета военной помощи армии Украины. По сообщению пресс-службы Белого дома, в пакет, помимо кассетных боеприпасов типа DPICM для артиллерии, войдут 32 БМП Bradley и столько же БТР Stryker.
По словам Байдена, решение передать Украине кассетные боеприпасы было трудным, но такие снаряды необходимы для успешного контрнаступления ВСУ. В Белом доме утверждают, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для собственного населения.