Донецк, 10 июля, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Украинская армия применяла кассетные боеприпасы и до решения США об их поставках. Об этом 10 июля заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

U. S. Army

«Украинский режим и до этого применял кассетные боеприпасы, и во многом старались это отрицать, и в американском руководстве называли это военным преступлением, но сейчас эта грань пройдена», — сказал он.

Врио главы республики отметил, что теперь Вашингтон и некоторые из его союзников открыто и цинично заявляют о том, что использовать кассетные боеприпасы нормально.

Пушилин уточнил, что такие действия недопустимы, и добавил, что Россия понимает, с кем она имеет дело в этом случае и потому не питает никаких иллюзий.

«Военнослужащим РФ придется усилить противодействие и, конечно, выявление подобных ракет. Лучше использовать превентивные меры и уничтожать их в процессе подготовки», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, 7 июля пресс-служба Белого дома сообщила, что Вашингтон принял решение о поставках Украине кассетных боеприпасов. При этом в США заявили, что приняли такое решение из-за того, что у ВСУ якобы заканчивается оружие.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение США о поставках Киеву американских кассетных боеприпасов является ещё одним вопиющим проявлением агрессивного антироссийского курса Вашингтона. Дипломат подчеркнула, что такие действия будут способствовать максимальному затягиванию украинского конфликта.