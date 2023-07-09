Брюссель, 10 июля, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Европейский союз в целом поддерживает поставки Украине боеприпасов для самообороны. Об этом 10 июля на пресс-конференции в Брюсселе, комментируя решение США поставить Киеву кассетные боеприпасы, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали.

Иван Шилов ИА Регнум

Она подчеркнула, что страны Евросоюза в курсе такого намерения Вашингтона в рамках нового пакета помощи Украине.

«Это вопрос между странами, поставляющими боеприпасы, и Украиной. Но в целом мы поддерживаем предоставление боеприпасов Украине для самообороны», ― пояснила Масрали.

Как сообщало ИА Регнум, власти США 7 июля решили передать Киеву кассетные боеприпасы. В минобороны США заявили о выделении нового пакета военной помощи армии Украины.

Президент США Джо Байден признался, что решение передать Украине кассетные боеприпасы было трудным, но такие снаряды необходимы для успешного контрнаступления ВСУ. В Белом доме утверждают, что Украина будет использовать их на своей территории, минимизируя риски для собственного населения.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер уверен, что поставка кассетных бомб Киеву станет пиар-кошмаром для Байдена.

В посольстве России в США заявили, что таким шагом Вашингтон фактически признал военные преступления США. В дипведомстве считают, что американские власти используют Украину и её население для уничтожения всего живого вдали от собственных границ и помогают нацистам в их бесчеловечных деяниях.