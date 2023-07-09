Берлин, 9 июля, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал не препятствовать США в вопросах поставок кассетных боеприпасов Украине. Соответствующее заявление он сделал 9 июля в интервью телеканалу ZDF.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, позиция немецкого правительства, выступающего против кассетных боеприпасов, остаётся верной. «Но в нынешней ситуации оно не может препятствовать США», — сказал Штайнмайер. Он добавил, что нужно учитывать решение Вашингтона.

Тем временем в Германии осудили передачу США кассетных боеприпасов Киеву. Так, читатели Welt обратили внимание на то, что решение Соединённых Штатов поставить Украине эти снаряды является негуманным, а также противоречит европейским ценностям.

Как передавало ИА Регнум, власти США 7 июля решили передать Киеву кассетные боеприпасы. В минобороны США заявили о выделении нового пакета военной помощи армии Украины. По сообщению пресс-службы Белого дома, в пакет, помимо кассетных боеприпасов типа DPICM для артиллерии, войдут 32 БМП Bradley и столько же БТР Stryker.

По словам президента США Джо Байдена, решение передать Украине кассетные боеприпасы было трудным, но такие снаряды необходимы для успешного контрнаступления ВСУ. В Белом доме утверждают, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для собственного населения.