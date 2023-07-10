Екатеринбург, 10 июля, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Курс доллара по отношению к рублю может повлиять на цены автомобилей Lada. Об их возможном подорожании 10 июля заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«В ценах это может отразиться в ближайшие месяцы, когда закончатся поставки импортных материалов и сырья по фиксированным ценам», — сказал он в кулуарах выставки «Иннопром-2023».

Глава предприятия связал курс доллара с изменением отпускных цен на комплектующие для Lada. Соколов подчеркнул, что АвтоВАЗ приложит усилия, чтобы минимизировать это влияние.

«Но многое будет зависеть от реальной ценовой политики наших поставщиков», — резюмировал он.

Соколов напомнил, что курс изменился с момента начала производства Lada X-Cross 5. Это означает, что финальная стоимость автомобиля, которую будут рекомендовать официальным дилерам, также может измениться по сравнению с первоначальной. В середине июня глава АвтоВАЗа сообщил, что цена кроссовера X-Cross в среднем не поднимется выше 2,5 млн рублей. Он назвал её адекватной и отметил, что конечная стоимость будет зависеть от комплектации.

Позднее, в конце июня, Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) обнародовал данные, по которым в первом квартале 2023 года средняя цена отечественного автомобиля выросла на 11%, а в 2022 году — на 20%. Эксперты при этом отметили, что динамика возникает из-за искусственного завышения цен дилерами. Письмо с предложением установить максимальную надбавку в 15% НСЗПП направил председателю российского правительства Михаилу Мишустину. По мнению главы союза Павла Шапкина, максимально допустимые цены на автомобили российской сборки смогут упорядочить ситуацию.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в беседе с ИА Регнум заявил, что колебания валютных курсов угрожают стабильности российского авторынка. Об этом он сказал после прогноза главы департамента по выкупу ГК «Автодом» Владимира Желобова, предположившего, что осенью автомобили в России могут подорожать на 15–20% из-за ослабления рубля. Шапарин отметил, что с его прогнозом можно согласиться, так как макроэкономически он выглядит состоятельным, а цены на автомобили чётко следуют за теми изменениями курса российской валюты, которые наблюдаются уже сейча.