Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Президента АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил 17 июня, что цена нового кроссовера Lada X-Cross 5 в среднем не поднимется выше 2,5 млн руб.

Александр Гальперин/РИА Новости Церемония выпуска первого автомобиля LADA X-Cross 5

«Цена достаточно адекватная: мы пока не ориентировали наших дилеров, сделаем это чуть позже, примерно за месяц до старта программы. Но, в среднем, цена будет до 2,5 млн в зависимости от комплектации автомобиля», — сообщил он опубликованном в Telegram-канале Минпромторга ролике.

Ранее ИА Регнум сообщало, что старт продаж Lada X-Cross 5 запланирован на III квартал 2023 года. Производство новых кроссоверов началось в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Nissan. В церемонии открытия приняли участие глава АвтоВАЗа Соколов, вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров, и глава города Александр Беглов.

Lada X-Cross 5 показали публике на Петербургском международном экономическом форуме. Автомобиль создали на базе китайского кроссовера FAW Besturn T55. X-Cross получил двигатель с турбонаддувом мощностью 160 лошадиных сил. Авто также оснастили системами помощи водителю, контролирующими степень его усталости и предупреждающими о выезде из полосы движения. X-Cross имеет адаптивное освещение, систему кругового обзора, кожаный салон и панорамную крышу.