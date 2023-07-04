Москва, 4 июля, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Стабильность российского автомобильного рынка находится под угрозой из-за колебаний курса рубля, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Об этом он заявил корреспонденту ИА Регнум 4 июля, анализируя прогноз директора департамента по выкупу ГК «Автодом» Владимира Желобова, который в интервью «Российской газете» предположил, что осенью автомобили в РФ могут подорожать на 15–20% из-за ослабления рубля.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Автомобили

По словам Шапарина, с этим прогнозом можно согласиться, так как есть подозрение, что рубль может продолжить падение. По крайней мере макроэкономически этот прогноз выглядит вполне состоятельным. А цены на автомобили очень чётко следуют за теми изменениями курса российской валюты, которые наблюдаются уже сейчас.

«Мы будем зависеть от валютных колебаний всегда. Потому что внутреннее производство носит ограниченный характер. Более того, даже производимые внутри России автомобили будут иметь колоссальную валютную составляющую и абсолютно минимальную внутреннюю», — сказал Шапарин.

По его словам, это объясняется тем, что в РФ почти не производится автомобильных компонентов, а те, что всё-таки изготавливаются, всё равно сделаны из импортных деталей. Поэтому пока нельзя надеяться на то, что локализация приведёт к понижению цен.

«Сейчас наш автомобильный рынок носит явно премиальный характер. Потому что немногочисленные поставщики имеют возможность диктовать свои цены. Конкуренция между ними крайне ограничена. Потому что на рынке играют китайцы и исключительно китайцы, которые, как мы знаем, неплохо умеют координировать свои усилия на разных рынках», — сказал Шапарин.

По его словам, в условиях дефицита новых автомобилей поставщики делают, что хотят. И повлиять на ситуацию могла бы только снятая таможенная пошлина.

«У нас таможенная пошлина — 48–54% от стоимости автомобиля. Отчасти она снимается за счёт растаможки автомобилей по заниженной таможенной стоимости в нарушение действующего законодательства в Киргизии и Казахстане. Но всё равно поставки этих автомобилей не способны серьёзно повлиять на цены на нашем рынке», — сказал Шапарин.

По его мнению, подорожать могут все автомобили без исключения. В нижнем ценовом сегменте царит АвтоВАЗ. Он безальтернативен, и его политика такова, что цены никто снижать не собирается. В сегменте выше безраздельно господствуют китайцы.

«То, что раньше было под корейцами и нижними немцами и чехами, сейчас исключительно Китай. В сегменте выше находятся либо премиальные китайцы, либо поставки через Белоруссию, Казахстан и Киргизию европейских машин. Они напрямую зависят от курса рубля. Так что стабильность рынка под большой угрозой из-за валютных колебаний», — подытожил Шапарин.

В свою очередь, Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, тоже согласилась с тем, что, вероятнее всего, уже осенью стоит ожидать роста стоимости автомобилей. Те запасы, которые завозятся по параллельному импорту, заканчиваются, а из-за роста курса иностранной валюты они будут ввозиться по более высокой цене.

«В среднем рост может составить 10–20%. Российские авто могут подорожать из-за усиления инфляции. Однако в данном случае со стороны государства, скорее всего, будут меры поддержки отрасли либо введение новых программ для покупки отечественных авто», — считает она.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что Национальный союз защиты прав потребителей предложил, чтобы российские автомобили продавались в автосалонах с предельной наценкой не более 15% от стоимости производителя.

Как полагают эксперты этой организации, в I квартале 2023 года средняя цена российского автомобиля поднялась на 11%, а по итогам 2022 года повышение цены достигло уже 20%. В НСЗПП уверены, что такая динамика свидетельствует об искусственном завышении цен автосалонами.

Кроме того, согласно данным АО «Паспорт промышленный консалтинг», объём продаж новых легковых автомобилей в РФ в мае 2023 года увеличился в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За предыдущий месяц в стране продали около 72,2 тысячи машин.