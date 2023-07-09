Анкара, 10 июля, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным и о своих ожиданиях от обсуждения вопроса о продлении зерновой сделки. Об этом сообщила газета Haber Turk.

Иван Шилов ИА Регнум Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер заявил, что ожидает Путина в Турции в августе. В частности, стороны планируют обсудить вопрос о продлении зерновой сделки, действие которой истекает 17 июля.

«Мы ждем визита уважаемого Путина. В случае реализации этого визита мы обязательно обсудим эту тему. Украина заявляет, что готова сделать зависящее от них», ― сказал президент Турции.

При этом Эрдоган надеется на конструктивную позицию российского президента и его содействие в продлении зерновой сделки.

«Наши товарищи продолжают обширное обсуждение темы с российскими коллегами», ― добавил президент Турции.

Как сообщало ИА Регнум, после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 июля выразил надежду на продление зерновой сделки хотя бы на три месяца. При этом он подчеркнул, что Анкара будет стремиться к продлению зернового коридора на два года.

Подписанную 22 июля 2022 года в Стамбуле зерновую сделку продлевали трижды: в первый раз на 120 дней — 17 ноября 2022 года, второй раз на 60 дней — 18 марта 2023 года, и третий раз на 60 дней — 17 мая 2023 года.

В МИД РФ заявили об отсутствии оснований для продления зерновой сделки, целью которой является оказание помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки. В ведомстве пояснили, что соглашение превратилось в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в «сытые» страны.

В Кремле видят не так много надежд на исполнение договоренностей по зерновой сделке до конца срока её действия. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в плане зерновой сделки пока ничего не поменялось.

Он также добавил, что телефонного разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу продления зерновой сделки в графике пока нет, но лидеры при необходимости могут очень быстро его согласовать.