Сочи, Краснодарский край, 10 июля, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Непогода в Сочи помешала почти двум десяткам лайнеров приземлиться в аэропорту курортного города. Как сообщили в городском департаменте транспорта 10 июля, за последние сутки командиры экипажей 17 самолётов, следовавших в Сочи, приняли решение уйти на запасные аэродромы.

Известия/Алексей Майшев

В настоящее время погодные условия нормализовались и аэропорт Сочи работает в штатном режиме.

«На 9:00 (мск) уже 15 из 17 воздушных судов прибыли в аэропорт Сочи и 13 из них были обслужены и отправлены в города назначения», ― говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.

При этом метеорологи предупредили, что возможны изменения до 21:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, в Краснодарском крае ранее объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды. В связи со штормом власти Анапы запретили купаться в Чёрном море 8 июля.

В Сочи в ночь на 9 июля выпало около 80 мм осадков. В этом районе продолжает действовать штормовое предупреждение, из-за ливней и риска смерчей закрыли все пляжи, туристам рекомендовали временно отказаться от отдыха у воды. Штормовое предупреждение в городе продлили до 11 июля.

В Хостинском районе потоки воды снесли десять автомобилей, два дома подтоплены. По данным МЧС, пострадавших нет.