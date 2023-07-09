Пекин, 9 июля, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Решение США о передаче Киеву кассетных боеприпасов было принято из-за того, Вашингтону нужно было ликвидировать собственные запасы этих снарядов. Об этом 9 июля написал китайский военный эксперт Сун Чжунпин в статье для Global Times.

По его словам, США разработали кассетные боеприпасы ещё во времена Холодной войны и накопили их в большом количестве.

«Сейчас срок годности многих из них уже подходит к концу. Так что дело в необходимости истощить запасы», — написал обозреватель.

По его мнению, вместо того чтобы утилизировать кассетные боеприпасы, Белый дом решил передать их ВСУ. При этом такое решение было принято, не считаясь с тем, какие потери они могут принести гражданскому населению.

Как сообщало ИА Регнум, власти США 7 июля решили передать Киеву кассетные боеприпасы. В минобороны США заявили о выделении нового пакета военной помощи армии Украины. По сообщению пресс-службы Белого дома, в пакет, помимо кассетных боеприпасов типа DPICM для артиллерии, войдут 32 БМП Bradley и столько же БТР Stryker.

По словам президента США Джо Байдена, решение передать Украине кассетные боеприпасы было трудным, но такие снаряды необходимы для успешного контрнаступления ВСУ. В Белом доме утверждают, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для собственного населения.

Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя поставки кассетных снарядов, заявил, что уровень американских провокаций зашкаливает и приближает человечество к новой мировой войне. По его мнению, это жест отчаяния, признание бессилия. Также он заверил, что накачка ВСУ западным оружием не повлияет на достижение целей спецоперации.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что передача США кассетных боеприпасов Украине приведёт к новому витку конфликта и жертвам среди мирных жителей. Он обратил внимание на то, что Запад постепенно повышает уровень конфронтации, делая это как бы невзначай, с лицемерным выражением и призывами чуть ли не к миру.