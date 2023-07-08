Санкт-Петербург, 8 июля, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Икону Божией Матери Нечаянная радость передал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в дар храму Петра и Февронии Муромских в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило 8 июля РИА Новости.

Известия/Андрей Эрштрем Замглава Совбеза России Дмитрий Медведев

Храм Петра и Февронии, расположенный в посёлке Солнечное Курортного района Петербурга, освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Присутствовавший на церемонии Медведев отметил, что счастлив присутствовать на освящении храма. Он поздравил собравшихся с чином освящения, пожелал многие блага и лета.

«И если это возможно тоже, я хотел бы передать в дар храму от меня и моей супруги вот эту икону Нечаянная радость для того, чтобы она тоже была здесь в память об этом событии», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, ежегодно 8 июля в Росси отмечают День семьи, любви и верности. В этот день в Русской православной церкви вспоминают святых Петра и Февронию — покровителей семьи и брака. Всероссийский праздник впервые организовал в 2008 году Фонд социально-культурных инициатив, которым руководит супруга Дмитрия Медведева Светлана.

22 июня 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об официальном праздновании 8 июля Дня семьи, любви и верности.