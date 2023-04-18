Москва, 18 апреля, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Оригинал подаренной участникам СВО иконы «Спас Нерукотворный» президент Владимир Путин передаст Главному храму Вооружённых сил, сообщил 18 апреля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Икона «Спас Нерукотворный»

«Это икона «Спас Нерукотворный», оригинал этой иконы будет передан Путиным в храм Вооружённых сил», — сказал Песков.

Он рассказал о двух копиях, снятых с иконы, одну из которых президент подарил военнослужащим в Херсонской области, другую — в ЛНР.

Песков, комментируя сказанное президентом по поводу иконы, принадлежавшей «одному из наиболее успешных военных министров Российской империи», пояснил, что имелся в виду Пётр Ванновский — министр обороны. При нём, отметил Песков, «происходило очень активное становление и развитие наших Вооружённых сил».

«И вот эта икона была как раз подарена Ванновскому Александром III«, — пояснил Песков.

Путин во время посещения зоны спецоперации 18 апреля подарил военнослужащим иконы в честь праздника Пасхи. В ходе поездки президент провёл совещания с военными — в штабе группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и в штабе Национальной гвардии «Восток» в ЛНР. По словам Пескова, эти поездки заранее не готовились.