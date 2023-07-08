Мелитополь, 8 июля, 2023, 14:08 — ИА Регнум. ВСУ изменили тактику боевых действий на запорожском направлении, пытаясь атаковать небольшими группами. Об этом 8 июля заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«В последнее время украинские боевики изменили тактику боевых действий на линии фронта. Они перешли к атакам небольшими группами, и чаще всего просто пехотой», — цитирует Рогова РИА Новости.

По его словам, на ВСУ ставят цель захватить передовые позиции российских войск и закрепиться там.

Он добавил, что украинское командование поняло, что первоначальная стратегия атаки «навалом» провалилась и привела к большим потерям личного состава и боевой техники.

Как передавало ИА Регнум, Рогов сообщил, что ВСУ оставили позиции около села Пятихатки Запорожской области. Он предположил, что причиной отступления может быть перегруппировка либо ротация для удара в другом направлении.

Ранее Рогов отмечал, что командование ВСУ целенаправленно бросает пехоту в атаку в Запорожской области через минные поля, расчищая ею путь для тяжёлой техники. В Киеве посчитали, что жизни солдат стоят намного меньше поставляемой западными странами наступательной военной техники, добавил он.