Берлин, 7 июля, 2023, 21:12 — ИА Регнум. ВСУ не могут идти в атаку из-за плотных минных полей перед позициями российских войск и активной работы авиации и артиллерии Вооружённых сил РФ. Об этом 7 июля заявил обозреватель немецкого издания Der Spiegel Тор Шредер.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Горькая правда такова, что украинцы до сих пор далеки от целей, которые они ставили в рамках своего контрнаступления», — написал Шредер.

Он добавил, что подразделения ВСУ застревают на минных полях и становятся мишенью для российских боевых вертолётов, самолётов и артиллерийского огня.

Обозреватель отметил, что украинские военные мало что могут противопоставить огневой мощи российской армии, особенно постоянным ударам с воздуха.

По его словам, ситуация на поле боя объясняет, почему президент Украины Владимир Зеленский отчаянно просит передать Киеву истребители и другие вооружения.

Как сообщало ИА Регнум, немецкое издание Bild написало, что ВСУ становится всё сложнее проводить наступление против Вооружённых сил России. Журналисты, ссылаясь на бойцов ВСУ, отмечают, что ситуация на полях сражений становится всё сложнее, это связано с тем, что российские дроны представляют большую угрозу и наносят тяжёлые удары по позициям ВСУ.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что военное командование ВСУ признало, что уже нечем наступать на укреплённые российские позиции.