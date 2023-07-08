Мелитополь, 8 июля, 2023, 06:14 — ИА Регнум. В ходе масштабного наступления украинских войск на Времевском выступе Запорожской области танковый экипаж под командованием старшего сержанта Василия Плотникова за короткое время уничтожил несколько единиц боевой бронированной техники иностранного производства, посеяв среди ВСУ панику. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Восток» Олег Чехов.

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Сержант Плотников во время боя на одном из самых сложных участков фронта грамотно и уверенно руководил действиями своего танкового экипажа. Танкисты несколько раз эвакуировали повреждённую российскую технику в тыл, а также вывозили с поля боя раненных военнослужащих, заключил Чехов.

Ранее ИА Регнум передавало, что в зоне СВО бойцы Южной группировки войск поразили район сосредоточения резервов украинского националистического формирования «Кракен» возле населённого пункта Дзержинское. Тяжёлая огнемётная система «Солнцепек» отработала по скоплению живой силы противника в районе Богдановки ДНР.

Артиллерия группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении нанесла огневое поражение по скоплениям боевиков ВСУ в районе Угледара — уничтожила технику и живую силу противника.