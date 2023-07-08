Мелитополь, 8 июля, 2023, 11:30 — ИА Регнум. ВСУ оставили позиции около села Пятихатки Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Противник полностью оставил свои позиции в районе села Пятихатки. Причём вышли внезапно», — приводит РИА Новости его слова.

Рогов высказал мнение о том, что причиной отступления может быть перегруппировка либо ротация для удара в другом направлении.

«Зачем они оставили позиции, покажет время», — отметил он, уточнив, что у ВСУ были очень большие потери.

Как передавало ИА Регнум, ранее Рогов отмечал, что противника российские военные уничтожают при помощи миномётного огня и артиллерии. Они выдавливают с окраин в северной части села Пятихатки оставшуюся группу ВСУ в количестве примерно 60–70 боевиков, уточнил Рогов.

Он пояснил, что противника нужно отбросить от села Пятихатки, чтобы не дать ему попытаться захватить с этих позиций село Жеребянки. Оттуда открывается оперативный выход на Васильевку, Энергодар и Токмак. Пятихатки остаются под контролем российских сил. Сёла Пятихатки и Жеребянки находятся к северо-востоку от города Васильевка, расположенного на берегу Каховского водохранилища в 55 км к югу от Запорожья.

Рогов также отмечал, что командование ВСУ целенаправленно бросает пехоту в атаку в Запорожской области через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники. В Киеве посчитали, что жизни солдат стоят намного меньше поставляемой западными странами наступательной военной техники, добавил он.