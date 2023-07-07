Мелитополь, 7 июля, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Командование ВСУ целенаправленно бросает пехоту в атаку в Запорожской области через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники. Об этом 7 июля сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Командование ВСУ целенаправленно бросает пехоту в атаку через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой военной иностранной техники», — цитирует его РИА Новости.

В Киеве посчитали, что жизни солдат стоят намного меньше поставляемой западными странами наступательной военной техники, добавил он.

Украинские власти не считаются с жизнями военных ВСУ, бросая их на верную смерть во имя «западных интересов и амбиций», подчеркнул Рогов.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Politico со ссылкой на украинских экспертов сообщило, что ВСУ не достигли никаких результатов в ходе проводимых наступлений в Донбассе из-за работы российской авиации, минных полей и плохой погоды.

В статье утверждается, что ВСУ неспособны вести боевые действия на уровне сил НАТО даже после западного обучения и подготовки.