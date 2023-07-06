Киев, 6 июля, 2023, 22:21 — ИА Регнум. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов попытался оправдаться за медленное наступление киевской армии, заявив, что российские военные тоже не сразу взяли Артёмовск.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

Он заверил, что контрнаступление продолжается. Успех будет, но позже, считает глава ГУР.

«Хочу напомнить историю с Артёмовском. Русские атаковали его более десяти месяцев. Наша задача немного больше, чем Артемовск и у нас немного меньше времени, чем десять месяцев», — сказал Буданов в интервью агентству Reuters.

Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с момента контрнаступления ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях порядка 2,5 тысячи единиц различного вооружения. Он отметил, что ВС России продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику и этим существенно снижают его наступательный потенциал.

По словам Шойгу, только на запорожском, южнодонецком и донецком направлениях, где киевская армия предпринимает безуспешные атаки, российские силы уничтожили три вертолёта, 15 самолётов, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard.

Шойгу также заявил, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Он также отметил, что Киев по настоянию Запада требуют от командования Вооружённых сил Украины продолжать наступление, не считаясь с существенными потерями.

При этом, их потери на различных участках фронта превосходят потери Вооружённых сил России в 10–30 раз. Об этом заявил 6 июля временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Так называемое украинское контрнаступление захлёбывается, ВС России дают решительный отпор противнику. Об этом 5 июля заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.