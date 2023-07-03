Москва, 3 июля, 2023, 13:11 — ИА Регнум. ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях порядка 2,5 тысячи единиц различного вооружения. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

РИА Новости

Он отметил, что Вооружённые силы России продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику и этим существенно снижают его наступательный потенциал.

«Всего с 4 июня на всех направлениях украинские войска лишились около 2,5 тысячи единиц различного вооружения», — заявил министр обороны, добавив, что в течение минувшего месяца российские средства противовоздушной обороны перехватили 158 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 25 ракет Storm Shadow ВСУ и 386 беспилотников.

По словам Шойгу, только на запорожском, южнодонецком и донецком направлениях, где ВСУ предпринимают безуспешные атаки, российские Вооружённые силы уничтожили три вертолёта, 15 самолётов, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard.

«Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, Шойгу также заявил, что ВСУ не достигла целей ни на одном из направлений. Он также отметил, что украинские власти по настоянию Запада требуют от командования Вооружённых сил Украины продолжать наступление, не считаясь с существенными потерями.

Находящиеся в районе села Белогоровка в ЛНР бойцы 2-го армейского корпуса «Южной» группировки войск Вооружённых сил России призвали украинских солдат сложить оружие.

«Не хотим, чтобы они брали в руки оружие, все-таки правительство их фашистское заставляет народ», — обратился российский боец с позывным Бага, обращаясь к военнослужащим ВСУ через журналистов. Бага призвал украинских военных сложить оружие и вернуться к своим семьям.