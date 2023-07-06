Донецк, 6 июля, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Потери в ВСУ на различных участках фронта превосходят потери Вооружённых сил России в 10–30 раз. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM

«На разных участках где-то 1 к 10, а где-то — 1 к 30», — отметил он, добавив, что ранее посетил военный госпиталь имени Вишневского в Москве, где проходят лечение девять бойцов из ДНР.

Он отметил, что для него было важно посмотреть, пожать бойцам руки, узнать, в чём нужна помощь.

Как передавало ИА Регнум, Пушилин также сообщил, что ВСУ в преддверии саммита НАТО активизировали обстрелы гражданских объектов в ДНР. Он также отметил, что ВСУ произвели удар по городу Волновахе с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS. Он уточнил, что село Клещеевка, расположенное к югу от Артёмовска, полностью контролируют Вооружённые силы России, обстановка в этом населённом пункте напряжённая.

Замглавы МИД России Михаил Галузин 5 июля заявил, что так называемое украинское контрнаступление захлёбывается, Вооружённые силы России дают решительный отпор противнику.

Министр обороны России Сергей Шойгу 3 июля заявил, что украинские власти по настоянию Запада требуют от командования ВСУ продолжать наступление, не считаясь с существенными потерями. Минобороны России сообщило о безуспешных попытках наступления ВСУ.