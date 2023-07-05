Москва, 5 июля, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Так называемое украинское контрнаступление захлёбывается, Вооружённые силы России дают решительный отпор противнику. Об этом 5 июля заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наши войска дают решительный отпор попыткам боевиков украинских формирований осуществлять так называемое контрнаступление», — сказал дипломат на церемонии возложения цветов к мемориальному панно в честь ополченцев Народного комиссариата иностранных дел СССР.

Он добавил, что так называемое контрнаступление ВСУ захлёбывается, враг несет большие потери.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал CNN сообщил о том, что Запад начал нервничать из-за того, что контрнаступление ВСУ измеряется не километрами, а метрами, это может пошатнуть поддержку союзников Украины при затягивании конфликта.

Министр обороны России Сергей Шойгу 3 июля заявил, что украинские власти по настоянию Запада требуют от командования ВСУ продолжать наступление, не считаясь с существенными потерями. Минобороны России сообщило о безуспешных попытках наступления ВСУ.