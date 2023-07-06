Донецк, 6 июля, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в преддверии саммита НАТО активизировали обстрелы гражданских объектов в ДНР. Об этом 6 июля заявил временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Волноваха. Здание администрации, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ

По его словам, ВСУ перед саммитом НАТО активизировались по обстрелам жилых застроек, жилых кварталов в городах ДНР.

Он также отметил, что ВСУ произвели удар по городу Волновахе с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Сейчас информация скорректировалась, все-таки HIMARS: одна ракета в само здание, вторая на стоянку. Били умышленно», — уточнил Пушилин.

Как передавало ИА Регнум, Пушилин также отметил, что село Клещеевка, расположенное к югу от Артёмовска, полностью контролируют Вооружённые силы России, обстановка в этом населённом пункте напряжённая. Противник в ходе очередных действий подошёл достаточно близко, но российские военнослужащие ответили грамотно, уточнил руководитель региона.

Военный эксперт Василий Дандыкин 6 июля высказал мнение о том, что в преддверии саммита НАТО, который состоится 11 июля в Вильнюсе, киевская армия попытается добиться хоть какого-нибудь результата. В этой связи можно предположить, что ВСУ скоро закончат перегруппировку и начнут атаковать. По мнению военного эксперта, значительные резервы у киевской армии ещё остались, но они им вряд ли помогут — каждый день бьют по центрам принятия решений.