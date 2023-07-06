Донецк, 6 июля, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Село Клещеевка, расположенное к югу от Артёмовска, полностью контролируют российские войска. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил 6 июля в эфире «Соловьев Live».

Константин Михальчевский/РИА Новости

Он отметил, что обстановка в Клещеевке всегда напряжённая. Противник в ходе очередных действий подошёл достаточно близко, но российские военнослужащие ответили грамотно.

«И на вчерашний день созванивался с командованием — всё под контролем. Вся Клещеевка под нашим контролем», — подчеркнул Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что ВКС России ракетно-бомбовыми ударами поразили украинские позиции вблизи Клещеевки. Экипаж вертолёта Ми-35 уничтожил вражеский БТР управляемой противотанковой ракетой.

Донецкое направление — одно из тех, где ВСУ предпринимают попытки наступательных действий. Так, российские войска 5 июля пресекли попытку контратаки силами пятой отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в серой зоне в направлении Клещеевки. Село находится на 8 км южнее Артёмовска (до 1924 года — Бахмут).