Москва, 4 июля, 2023, 14:40 — ИА Регнум. ВСУ в течение суток продолжили безуспешные попытки наступательных действий на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба Минобороны России.

По её данным, на донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили десять атак противника около населённых пунктов Опытное, Ягодное, Орехово-Васильевка, Белогоровка, Клещеевка, Первомайское и Водяное ДНР.

Отмечается, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр», авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям 67-й и 21-й механизированных бригад ВСУ около населённых пунктов Червоная Диброва и Невское ЛНР. Помимо этого, были отражены четыре атаки противника около населённых пунктов Нововодяное ЛНР и Ямполовка ДНР.

На южнодонецком направлении артиллерия и тяжёлые огнеметные системы группировки войск «Восток» за сутки отразили две атаки противника около населённого пункта Урожайное ДНР, уточнили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, в течение суток средствами противовоздушной обороны были сбиты два украинских самолёта Су-25 около населённых пунктов Георгиевка ДНР и Орехов Запорожской области.

Запад начал нервничать из-за того, что контрнаступление ВСУ измеряется не километрами, а метрами, это может пошатнуть поддержку союзников Украины при затягивании конфликта. Об этом сообщил телеканал CNN. Телеканал обратил внимание на то, что лидерам некоторых западных стран, в которых сейчас борются с высокой инфляцией и замедленными темпами роста, в ближайшее время придётся оправдать огромное количество ресурсов, которое было направлено на Украину, когда их собственные избиратели еле сводят концы с концами.