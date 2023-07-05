Вашингтон, 5 июля, 2023, 21:17 — ИА Регнум. Экспертиза подтвердила, что белый порошок, который был обнаружен в Белом доме, оказался кокаином, сообщил 5 тюля телеканал NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Белый дом

Осведомлённый о ходе расследования источник телеканала сообщил, что лабораторный тест подтвердил, что в найденном в воскресенье в общих зонах Белого дома небольшом свёртке был кокаин.

Вещество обнаружили в общем помещении западного крыла, через которое проходят посетители и сотрудники, оставляя личные вещи перед проходом в офисные помещения.

Как сообщало ИА Регнум, секретная служба США (USSS), которая занимается охраной президента и высокопоставленных чиновников, 2 июля обнаружила белый порошок на территории Белого дома. Была объявлена эвакуация.

Газета New York Post утверждает, что сын американского президента Джо Байдена Хантер, на которого заведено несколько уголовных дел, находился в Белом доме до того, как в библиотеке был обнаружен белый порошок.

Тем временем в Сеть и СМИ попали личные фото Хантера Байдена. New York Post сообщает, что он сделал селфи в момент, когда курил наркотики за рулём движущегося автомобиля. Есть также фото, где на панели авто показана скорость 172 мили в час (почти 277 км/ч).

Сын президента США в рамках сделки со следствием выразил готовность признать себя виновным по трём обвинениям.

Речь идёт о двух нарушениях налогового законодательства (умышленной неуплате налогов), а также об обвинении в незаконном хранении оружия (владении оружием в условиях приёма запрещённых препаратов).

Джо Байден заявил, что очень гордится своим сыном, который признался в налоговых нарушениях.