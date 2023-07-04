Вашингтон, 4 июля, 2023, 23:10 — ИА Регнум. Сын американского президента Джо Байдена Хантер, на которого заведено несколько уголовных дел, находился в Белом доме до того, как в библиотеке был обнаружен белый наркотический порошок. Об этом написала газета New York Post.

Иван Шилов ИА Регнум Хантер и Джо Байден

«Хантер Байден, который ранее признавался в зависимости от кокаина, был на территории Белого дома до того, как отправился в Кэмп-Дэвид со своим отцом на праздничные выходные», — поясняли авторы издания.

Власти не пояснили, как порошок оказался в Белом доме.

Как сообщало ИА Регнум, секретная служба США (USSS), которая занимается охраной президента и высокопоставленных чиновников, 2 июля обнаружила белый порошок на территории Белого дома. Была объявлена эвакуация. По итогам предварительного теста белый порошок показал положительный результат на кокаин.

В Сеть и СМИ попали личные фото Хантера Байдена. New York Post сообщает, что он сделал селфи в момент, когда курил наркотики за рулём движущегося автомобиля. Есть также фото, где на панели авто показана скорость 172 мили в час (почти 277 км/ч).

Сын президента США в рамках сделки со следствием выразил готовность признать себя виновным по трём обвинениям.

Речь идёт о двух нарушениях налогового законодательства (умышленной неуплате налогов), а также об обвинении в незаконном хранении оружия (владении оружием в условиях приёма запрещённых препаратов).

Джо Байден заявил, что очень гордится своим сыном, который признался в налоговых нарушениях.